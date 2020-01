Nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio 2020, verso le 14 a Canobbio, in Svizzera è avvenuto un infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro in Svizzera: operaio italiano precipita nel vuoto per 5 metri

Un operaio italiano, di Cocquio Trevisago in provincia di Varese, 32 anni, mentre stava effettuando dei lavori di rifacimento di un tetto, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà appurare è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 5 metri. Prontamente sul posto per i primi soccorsi la Croce Verde di Lugano dove hanno trasportato l’infortunato all’ospedale. I medici, da una prima valutazione hanno giudicato molto gravi le ferite riportate del 32enne la sua vita non è in pericolo.