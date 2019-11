Infortunio sul lavoro: soccorsi a Erba, nella zona industriale di via Manara.

E’ successo questa mattina, giovedì 28 novembre, poco dopo le 9, nella zona industriale di via Manara. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di uno schiacciamento. Le condizioni del ferito, un uomo di 67 anni, sono apparse inizialmente molto gravi: sul posto sono giunti in codice rosso i soccorritori del Lariosoccorso di Erba e l’automedica. Vista la gravità delle condizioni del ferito, si è alzato in volo anche l’elisoccorso. In loco anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, le condizioni dell’uomo sarebbero meno gravi del previsto. Il 67enne non sarebbe in pericolo di vita.