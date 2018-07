Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 16 luglio, in un’azienda a Orsenigo. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Infortunio sul lavoro, soccorsi sul posto

L’infortunio sul lavoro, più precisamente all’interno della Icam di Orsenigo, si è verificato intorno alle 10. A rimanere ferito, fortunatamente sembra in maniera lieve, un uomo di 32 anni che stava lavorando a un macchinario. Immediato l’allarme e in via Plinio si sono precipitate un’ambulanza del Croce Rossa di Lipomo, l’auto medica. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Erba e la Polizia locale. Il ferito è stato medicato in loco e trasportato al Pronto soccorso in codice verde. Ora saranno le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.