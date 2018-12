Inner Wheel Club Erba Laghi un progetto per aiutare i bimbi disabili.

Inner Wheel Club Erba Laghi: consegnato il contributo

L’Inner Wheel Club Erba Laghi nella serata di sabato 15 dicembre ha concretizzato il service a favore del progetto “In classe ho un bambino che…”. Il progetto promuove l’integrazione dei bambini disabili nel gruppo classe, affinché la disabilità, e in particolare l’autismo, non sia vissuta dai bambini e dalle famiglie come una barriera ma come un’opportunità di crescita.

La consegna del contributo

Per le socie del club di servizio è stato emozionante poter consegnare il contributo proprio la sera della recita dei bambini, nell’aula magna gremita di genitori.

