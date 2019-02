Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 febbraio come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione da farmaci

L’allarme è scattato in via San Gerardo poco dopo le 22. A sentirsi male a causa di un’intossicazione per farmaci, è stata una donna di 30 anni. Sul posto l’automedica la Sos di Olgiate. La donna, successivamente alle prime cure, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna.

Altri interventi

Si segnala anche un infortunio all’interno di un impianto sportivo a Guanzate. Sul posto un’ambulanza che ha soccorso un 24enne. Successivamente è stato accompagnato all’ospedale in codice verde. Malore invece in via Milano a Lomazzo. All’ospedale, in codice verde, è finito un uomo di 73 anni.