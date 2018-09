Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 settembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Bellagio

Un uomo di 33 anni si è sentito male in lungo lario Manzoni a Bellagio. Complice una sbronza, sul posto sono dovuti intervenire i soccorsi che lo hanno aiutato senza però il bisogno di portarlo in ospedale.

Diversi malori

Il primo a Lazzago intorno alle 22 con un 42enne che è stato trasportato in codice verde all’ospedale Valduce. Malore anche in piazza Garibaldi a Cantù per una donna di 65 anni. La Cri di Cantù l’ha portata in codice verde all’ospedale canturino. Poco dopo mezzanotte malore anche a Bellagio per un 33enne. E’ stato trasportato in codice verde all’ospedale di Lecco.

Altri interventi

Poco prima delle 23, a San Fermo della Battaglia, da segnalare uno scontro di gioco in un impianto sportivo. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha soccorso un uomo di 48 finito in codice verde al Sant’Anna. Infine a mezzanotte una caduta al suolo ad Albavilla per un 37enne. Anche in questo caso il trasporto in ospedale è stato in codice verde.

