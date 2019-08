Ecco che cos’è successo nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica ad Alzate

Continua il problema alcol tra i giovanissimi. Ad Alzate Brianza intorno alle 00.30 i sanitari sono stati allertati per un’intossicazione etilica di una 18enne. Soccorsa è poi stata trasportata in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche una caduta al suolo in via Pasquale Paoli a Como per una 26enne. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale. E poi un malore, intorno alle 2, a Carate Urio e uno anche a Mariano Comense alle 3.30 in piazza Roma.