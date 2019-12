Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica ad Appiano Gentile

Tutto è successo intorno alle 4. Ad aver bevuto diversi bicchieri di troppo è stata una donna di 36 anni, che si trovava in via Vignetta. Sul posto allertata la Sos di Appiano. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche un malore in via Juvara per una 22enne, a Como. Sempre a Como, in viale Innocenzo XI un evento violento, classificato come aggressione. Soccorso in codice giallo uomo di 41 anni che è finito al Sant’Anna.