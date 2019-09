Intossicazione etilica: necessario l’intervento di un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba per soccorrere un 25enne.

Intossicazione etilica, ennesimo intervento

Ancora un intervento sul territorio comasco per intossicazione etilica, spesso con persone giovani coinvolte. E’ successo oggi, domenica 22 settembre, pochi minuti prima delle 5, a Erba, in via Milano. Chiesto l’intervento dei soccorritori per un giovane di 25 anni. L’ambulanza si è portata sul posto, in codice giallo. Codice, poi, fortunatamente ridimensionato a verde. Il 25enne è stato trasportato all’ospedale di Erba.