Intossicazione farmaci Grandate: soccorso un anziano.

Intossicazione farmaci: allarme a Grandate

Paura questa mattina, poco dopo le 10.30, a Grandate, in via Leopardi. Un uomo di 80 anni ha accusato improvvisamente un malore, probabilmente a causa di un’intossicazione provocata dall’assunzione di alcuni farmaci.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Grandate. All’ottantenne sono state applicate tutte le cure del caso dal personale sanitario. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento e non verserebbe in pericolo di vita.

