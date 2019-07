Investimento pedone questa notte a Longone al Segrino.

Deceduto il 18enne coinvolto

E’ purtroppo deceduto il 18enne che questa notte, intorno alle 3, è stato travolto sulla Strada provinciale 41 a Longone al Segrino, vicino al Lido. Sul posto si sono subito portate un’ambulanza della Sos di Canzo e l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Erba, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto anche i Carabinieri di Como, cui spetterà di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La ricostruzione

Secondo quanto è stato possibile per ora accertare, il ragazzo quando è stato investito da una “Polo” si trovava in mezzo alla carreggiata e l’auto non ha potuto fare nulla per evitarlo. Ma saranno le Forze dell’ordine ad accertare quanto accaduto.

ULTERIORI AGGIORNAMENTI NELLE PROSSIME ORE