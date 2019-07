Investimento pedone questa notte a Longone al Segrino.

Poco dopo le 3 di notte

Erano da poco trascorse le 3 quando un pedone, 18 anni, è stato investito a Longone al Segrino, sulla strada provinciale 41. Sul posto la Sos di Canzo e anche l’elisoccorso in codice rosso. Le condizioni della persona investita sono apparse subito molto gravi, tanto che è stata poi trasportata all’ospedale di Erba in codice rosso, quindi in pericolo di vita.

Gli altri interventi: quante intossicazioni etiliche!

Sono state ancora le intossicazioni etiliche a “tener banco” in nottata. Il primo intervento alle 21.30 circa a Como, in via Leopardi, in codice giallo. Poi alle 23.50 la Croce rossa di Grandate è intervenuta in codice rosso sulla Statale dei Giovi, per soccorrere un uomo di 70 anni in codice rosso, sempre per intossicazione etilica. Codice verde in piazza Garibaldi a Cantù poco dopo le 2, sempre per una persona ubriaca.

Soccorso anche un bimbo

Altro intervento da segnalare intorno a mezzanotte a Carimate, quando un bambino di 1 anno è stato soccorso in codice giallo per una ferita ed è stato trasportato dalle Croce rossa di Cantù al nosocomio cittadino.

Questa mattina investito un ciclista

La mattinata, invece, si è aperta a Olgiate Comasco con l’investimento di un ciclista: un uomo di 52 anni è stato soccorso in codice giallo in via Vittorio Emanuele.