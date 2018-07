Investimento pedone a Grandate, sulla Statale dei Giovi, nella serata di oggi, mercoledì 18 luglio.

Investimento pedone tra l’Ibis e il Capriccio

Incidente nella serata di oggi a Grandate. Intorno alle 21.30 infatti i soccorsi sono stati chiamati d’urgenza ad intervenire perché una persona era stata investita sull’arteria che collega Fino Mornasco a Como. Il fatto si è verificato all’altezza del complesso commerciale che vede anche il bar ristorante Il Capriccio e l’hotel Ibis. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Cri di Grandate e un’auto medica. Prestati i primi soccorsi in posto, gli operatori hanno trasportato la persona investita, un uomo di 64 anni, in ospedale in serie condizioni ma non in pericolo di vita. In posto per delineare la dinamica dell’incidente i Carabinieri di Cantù.

