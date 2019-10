Emergono nuovi dettagli sul drammatico incidente che si è verificato questo pomeriggio, domenica 27 ottobre, a Magreglio. Un uomo a bordo di una Audi A3 nera che viaggiava insieme alla moglie e due figli piccoli, di 9 e 6 anni, per cause non ancora chiare ha sbandato lungo la strada provinciale che collega Barni e Magreglio, nel territorio comunale di Magreglio, e ha travolto due persone. Una di esse, un uomo, ha purtroppo perso la vita.

L’uomo travolto è morto praticamente sul colpo

Ad essere travolti un uomo e una donna che stavano camminando sul ciglio della strada. L’uomo, Cosimo Damiano Maffettone, 68 anni, residente proprio a Magreglio, a seguito del violento impatto è stato sbalzato nel torrente sottostante ed è deceduto praticamente sul colpo. La donna invece, una 44enne anch’essa del paese, è stata immediatamente soccorsa ed è stata trasportata in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono gravissime e la donna è ricoverata in prognosi riservata.

Comprensibilmente sotto shock l’automobilista che ha investito la coppia di pedoni. Si tratta di un 45enne che viaggiava con la famiglia. L’uomo è stato preso in cura dai soccorritori sanitari ma non ha riportato ferite e traumi per l’incidente.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Asso, che hanno effettuato tutti i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sulla strada, investito, c’era anche un cagnolino. Anche lui è stato affidato alle cure di specialisti. Resta però da capire il ruolo che ha avuto nell’incidente.