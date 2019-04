Questa mattina, sabato 13 aprile 2019, è stato investito un pedone a Merone.

Investito pedone a Merone

L’incidente è avvenuto in via Andrea Appiani intorno alle 10.45. I soccorsi sono subito stati allertati in codice rosso e si sono precipitati sul posto con un’ambulanza e l’automedica. La persona investita sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Sul posto anche le Forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto. In zona, per permettere i soccorsi e i rilievi, si registrano rallentamenti.