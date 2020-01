La beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli, missionario comboniano, avverrà a Kalongo, in Uganda.

La beatificazione: data e luogo

La scelta, come riporta il sito Comboni.org, è stata fatta. La beatificazione del religioso originario di Ronago sarà in terra africana: a Kaologo, in Uganda, dove padre Ambrosoli ha vissuto il suo essere missionario tra gli ultimi. La data è quella di domenica 22 novembre 2020: solennità di Cristo Re dell’Universo. La decisione è giunta con parere unanime, frutto di confronto che ha coinvolto anche la Chiesa locale di Como nella persona del vescovo, monsignor Oscar Cantoni, e la famiglia Ambrosoli.

Le parole dei comboniani

“Per noi comboniani un tale evento ci riempie di gioia e allo stesso tempo di responsabilità – puntualizza un testo di Comboni.org – Anzitutto il luogo dove avverrà l’evento, Kalongo (Nord Uganda) che faceva parte del Vicariato Apostolico dell’Africa Centrale di cui il Comboni fu il primo Vicario Apostolico e inoltre il luogo dove padre Giuseppe Ambrosoli ha espresso il meglio di sé nell’opera dell’ospedale e nella scuola per ostetriche”.