La lite si trasforma in tragedia: uomo investito e ucciso lungo via Adda, a Monza. La vittima è un 60enne di Caponago, travolto da un’auto guidata da un giovane di Concorezzo. Quest’ultimo è risultato positivo all’alcol test. Per lui si configura il reato di omicidio stradale. A riportare la notizia è Giornaledimonza.it.

La lite si trasforma in tragedia: uomo investito e ucciso a Monza

L’episodio è avvenuto intorno all’1.30 in via Adda. Dalle prime informazioni raccolte pare che all’origine della tragedia ci sia un alterco (scaturito poco prima in viale Sicilia) tra la vittima, un 60enne di Caponago, e un giovane di Brugherio. Quest’ultimo, in circostanze ancora da chiarire, avrebbe invertito il senso di marcia e posto la propria auto, un’Alfa 147, di fronte a quella del 60enne, sbarrandogli la strada. A quel punto il caponaghese sarebbe sceso dal proprio veicolo, venendo investito da una Volkswagen Polo proveniente da Concorezzo in direzione Brugherio. Violentissimo l’impatto: per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

