A Erba entro il 2020 la segnaletica stradale rifarà completamente il look.

A Erba la segnaletica si rifà il look, anche i cittadini possono segnalare cartelli malmessi

E’ infatti in corso in queste settimane la procedura per affidare i lavori di manutenzione della segnaletica sull’intero territorio cittadino, sia per quanto riguarda quella verticale che per quella orizzontale. L’Amministrazione del sindaco Veronica Airoldi ha infatti deciso che è giunto il momento di sostituire alcuni cartelli, riposizionarne alcuni e sistemare i segnali orizzontali ormai invisibili. Per le zone di intervento anche gli stessi cittadini potranno fare delle segnalazioni evidenziando dove sarebbe utile lavorare.

