E’ venuto a mancare lo storico parlamentare leghista, Cesare Rizzi, 79 anni (QUI I DETTAGLI). Oggi, nella chiesa di Castelmarte, si sono svolti i suoi funerali.

L’addio all’ex parlamentare leghista Cesare Rizzi

Venne eletto deputato alle elezioni del 1996. Poi nel 2001 tornò nuovamente in Parlamento con la Casa della Libertà. Quella di Cesare Rizzi è stata una figura storica leghista in particolare ai tempi della Lega Nord di Umberto Bossi. Era originario di Erba.

Presenti per l’ultimo saluto a Rizzi politici ed esponenti della Lega di tutto il territorio Comasco.

Don Giussani, durante l’omelia, ha spiegato: “In questo momento difficile che è la morte, non si deve essere tristi. Il nostro cuore non deve essere turbato perché dobbiamo pensare che la parola di Gesù può dare pace al cuore. E’ importante avere fede in Dio, in lui c’è la ragione del vivere e morire”.