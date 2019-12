Ladri affamati: rubano tutto ciò che trovano nell’abitazione, spariti anche gli addobbi di Natale dopo l’incursione in una casa a Olgiate Comasco.

Ladri affamati, colpo in centro a Olgiate Comasco

Incursione notturna, tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, in un’abitazione in centro città, nei pressi del mercato di via Milano. Presa di mira un’abitazione in via Terragni: i ladri hanno preso tutto ciò che è capitato a tiro, persino gli addobbi (renne e gnomi). Spariti i regali di Natale depositati sotto l’albero natalizio all’interno della casa. I delinquenti hanno rubato anche le posate e se ne sono andati solo dopo aver mangiato il cibo trovato in casa.

Massima allerta: il Controllo del vicinato invita a segnalare ogni movimento sospetto

I proprietari dell’abitazione non erano presenti: da poco hanno preso casa nella zona e ancora non sono entrati stabilmente. I ladri ne hanno approfittato per un blitz. Nella zona l’allerta del Controllo del vicinato è massima, con l’invito a segnalare al 112 qualsiasi movimento sospetto e a fornire informazioni utili da far circolare sulle chat che mettono in rete i cittadini, così da prevenire altri furti.