Ladri alla Inerti Fumgalli: rubate due autobetoniere

I malviventi sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì scorso, tra il 15 e il 16 luglio, presumibilmente intorno alle 2. Nel loro mirino è finita l’azienda di proprietà di Stefano Fumagalli, imprenditore di Erba, che ha sede amministrativa a Tavernerio, in via Nibbit. La ditta si occupa di commercializzazione di calcestruzzo e aggregati naturali. E i ladri in questa occasione hanno fatto il colpo grosso, riuscendo a rubare due autobetoniere di proprietà dell’azienda. Mezzi di un valore complessivo di quasi 200 mila euro.

