Ladri a segno a Somaino, frazione di Olgiate Comasco: un’intrusione è avvenuta ieri, domenica 29 dicembre.

Ladri arrampicatori

Nuovo colpo dei topi d’appartamento: dopo quello messo a segno prima di Natale in centro – spariti regali e addobbi – altra incursione, questa volta a Somaino. I delinquenti si sono arrampicati sino a raggiungere il terrazzo al primo piano di un edificio in via Di Vittorio. Fatto ingresso nell’abitazione non hanno avuto molto tempo a disposizione. Fortunatamente, infatti, sono stati avvistati: la figlia della proprietaria, arrivata sul posto con l’auto, ha iniziato a suonare il clacson. A quel punto, i ladri sono fuggiti, a quanto risulta a bordo di un’utilitaria.

L’importanza di segnalare sempre al 112

L’episodio è stato segnalato al 112. I Carabinieri, prontamente, sono arrivati a Somaino. Rapidamente la segnalazione è stata veicolata dal Controllo di vicinato, con i vari gruppi attivi a Olgiate Comasco. L’appello ai cittadini è sempre lo stesso: prestare massima attenzione, utilizzare sistemi antifurto, lasciare luci accese e contattare il 112 per segnalare ogni movimento sospetto.