Lavori al sottopasso della SS36, attenzione alla viabilità a Costa Masnaga. Martedì 4 febbraio 2020, a causa lavori da parte dell’Anas in corrispondenza dello svincolo SS 36 di Costa Masnaga Nord, il sottopasso di via Cadorna – via Buonarroti rimarrà chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Lavori al sottopasso ecco le chiusure

Il sottopasso di via Cadorna – via Buonarroti resterà chiuso il 4 febbraio, dalle 9 alle 17. Resterà chiuso anche l’adiacente parcheggio intermodale FF.SS che sarà inutilizzabile, oltre al 4, anche nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2020.

Agli abituali fruitori di detto parcheggio sarà consentita, nei giorni di chiusura, ed in via del tutto eccezionale, la sosta senza limitazione oraria nel parcheggio di via IV Novembre (stazione).