Lipomo accende il Natale: l’accensione delle luminarie è in programma per stasera, venerdì 7 dicembre, alle 18.

Lipomo accende le luminarie: appuntamento a stasera

Lipomo accende le luminarie natalizie questa sera, venerdì, alle 18. L’Amministrazione comunale con il sindaco Alessio Cantaluppi e la Pro loco Lipomo invitano tutta la cittadinanza a prendere parte a questo magico momento per accogliere l’arrivo delle festività e accendere il Natale tutti insieme, in allegria. L’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 7 dicembre, alle 18, in via Cantaluppi, davanti al Municipio.

Lipomo, tanti appuntamenti in attesa di Natale

In attesa del Natale, l’Amministrazione e le associazioni locali hanno organizzato “Natale insieme”: un calendario molto ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Nel week-end, ci sarà la tombolata in auditorium San Vito alle 14, organizzata dalla parrocchia e in programma per sabato 8 dicembre. Domenica 9 dicembre, festa degli 80enni in sede Atel dalle 14.30. Il calendario completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Lipomo, e prosegue fino al 6 gennaio!