Lipomo albero pericolante in via Cantaluppi: preoccupazione in paese.

Albero pericolante in via Cantaluppi, segnalazioni sui social

“Attenzione al pino di via Cantaluppi: sembra stanco!” Segnalazioni anche tramite social network e preoccupazione per le condizioni del pino in via Cantaluppi, che appare pericolante e inclinato. Le sue condizioni sono con tutta probabilità dovute all’età della pianta e sicuramente sono state influite dal forte maltempo degli ultimi giorni: c’è comunque preoccupazione che l’albero possa cadere e creare forti danni e disagi.