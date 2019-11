Domenica 1 dicembre sarà inaugurato il nuovo campo da calcio in sintetico presso il campo sportivo comunale in Via Olimpica.

Asd Valbasca, inaugurazione per il nuovo campetto sintetico

Appuntamento dalle 14: ci sarà il taglio del nastro del nuovo campetto in erba sintetica al centro sportivo di via Olimpica: un intervento da 350 mila euro che ha permesso di ottenere una nuova area gioco di ultima generazione. A seguire, incontro di calcio tra la rappresentativa dei sindaci e una dell’Associazione Valbasca Lipomo ASD. A fine partita rinfresco per tutti. La cittadinanza è invitata.