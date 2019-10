Lipomo, il parco “Anna Frank” si fa bello: lavori in corso per realizzare i nuovi giochi.

Sono in corso i lavori per la sostituzione e la posa di nuove attrezzature ludiche presso il parco “Anna Frank” di via Cantaluppi: lo fa sapere l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Cantaluppi.

L’intervento è necessario a causa dell’ammaloramento di alcuni giochi e per offrire un’area più sicura e più adeguata alle esigenze.

Durante i lavori i giardini saranno accessibili (salvo l’area di cantiere ben delimitata), ma l’Amministrazione invita bambini e genitori a fare attenzione.