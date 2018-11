Anziano cade e si ferisce: allarme nel tardo pomeriggio a Longone al Segrino.

Caduto

Un uomo di 83 anni è caduto a Longone al Segrino mentre stava passeggiando in via Giuseppe Parini, all’altezza del civico 65. Una caduta rovinosa tanto che sul posto sono arrivate due mezzi di soccorso in codice rosso: un’ambulanza del Lariosoccorso e un’automedica. L’uomo ha perso l’equilibro pochi minuti prima delle 17 per cause ancora in via di accertamento.

Trasportato in ospedale

Stando alle prime scarne informazioni raccolte sul posto, l’anziano avrebbe riportato diverse escoriazioni ed è stato soccorso direttamente sul posto. Poi è stato trasportato in ospedale in codice giallo.