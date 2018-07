Luglio montorfanese al via domani, sabato 7 luglio, a Montorfano.

Luglio montorfanese, tre serate di musica e tanti appuntamenti

Prenderà il via domani, sabato, la kermesse organizzata dall’associazione E20 e patrocinata dal Comune che prevede tre serate tra musica, balli, dimostrazioni sportive ed eventi per tutti nell’area prato di via Canneti con ristorazione a partire dalle 18. Si inizia domani, sabato: dalle 18, dimostrazione di karate della scuola “Karate Shotokan” di maestro Marcel. Dalle 19.30, la serata proseguirà con un’esibizione di ballo a cura della Polisportiva Montorfano 1981. Dalle 21, balli scatenati e musica anni ‘80-’90 con Dj Nell e l’ospite speciale Gianni Drudi, noto la hit “Fiky fiky”.

La seconda delle tre serate sarà venerdì prossimo 13 luglio: dalle 19, balli sulle note dei grandi successi della musica italiana e internazionale con “Stefania Band”. E dalle 21, selezione regionale di “Miss Blumare” con sfilata di moda, condotta da Ilenia De Sena.

Serata conclusiva del “Luglio montorfanese” sabato 21 luglio. Dalle 19, “Summer show 2018”: balli, spettacolo e intrattenimento con la scuola di danza “International Dance” di Lipomo, pluricampioni nazionali e internazionali.