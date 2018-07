Luglio montorfanese, grande successo per l’edizione 2018.

Luglio montorfanese chiude l’edizione 2018

Si è conclusa sabato scorso 21 luglio l’edizione 2018 del Luglio montorfanese, kermesse estiva organizzata dall’associazione E20 che fa capo ad Antonio Barrera. Una serata all’insegna del divertimento, con balli, danze, musica e lo spettacolo “Summer show 2018” dell’associazione lipomese “International dance”: i ballerini del sodalizio hanno infatti intrattenuto i numerosissimi ospiti accorsi all’area feste di via Canneti, a Montorfano, con ballo e animazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del gruppo E20 per il successo dell’edizione 2018 del Luglio montorfanese. “Il mio grazie va a Massimo Gigliotti, nostro vice presidente, a Maurizio Colico, tesoriere, a Marusca Bassini, Teresa Morello, Guido Bassini e Alessia Di Tommaso, la segretaria, per la grande fatica fatta perché tutto andasse per il meglio – ha commentato il presidente Barrera – un grazie ai volontari Andrea, Maria e Cinzia, a Luca Rosato per l’ottima birra del Cafferino di Lipomo. Grazie anche a tutte le persone che sono state con noi in queste tre serate! Arrivederci alla prossima edizione!”.