Luminarie “al contrario” a Olgiate Comasco: accese di giorno e spente di notte, a causa del blackout della scorsa giornata, mercoledì 18 dicembre.

Luminarie, disagi a causa di due problemi

Le luci natalizie, che hanno riscosso consenso tra i cittadini, sono incappate in due trappole. Nei giorni scorsi, infatti, in alcune zone della città sono rimaste spente di sera e accese di giorno. Un problema, come spiega il sindaco Simone Moretti, “verificatosi domenica e lunedì scorsi, per via del collegamento staccatosi e successivamente sistemato”. Poi, ieri pomeriggio, l’interruzione della corrente: blackout e significativi disagi a Olgiate Comasco. Ne ha risentito anche il timer delle luminarie. Programmazione in tilt, quindi addobbi luminosi accesi in pieno giorno e spenti quando è calato il buio.

Problema in fase di soluzione

Più segnalazioni, tra i cittadini, hanno fatto notare il disguido. E lo stesso Moretti precisa come stanno le cose: “Il timer delle luminarie è andato in tilt con la mancanza di corrente dello scorso pomeriggio. Oggi è stato controllato e riprogrammato”. Quindi, il problema dovrebbe essere stato risolto e il corretto funzionamento delle luminarie sarà monitorato ulteriormente.