Erba ancora sconvolta per la morte, a soli 36 anni, del “pizzaiolo vagabondo” Giovanni Calderone: morto dopo una lunga lotta contro la malattia nella notte tra venerdì e sabato. Domani, lunedì 16 dicembre, i funerali in città.

Erba in lutto domani l’ultimo saluto a Giovanni

L’uomo, sposato e con una bimba di soli 4 anni, abitava a Ponte Lambro ed era conosciutissimo in città per aver gestito la pizzeria Il Pomodorino di via Battisti a Erba. Nel 2016 aveva lasciato la pizzeria d’asporto per inventarsi un mestiere più in linea con le sue corde, diventando il cosiddetto “pizzaiolo vagabondo”. Si spostava infatti con il suo forno portatile sul carrello attaccato a una Panda. Un’idea che aveva riscosso tantissimo successo e che lo aveva fatto conoscere non solo in città ma anche sull’intero territorio. Proprio a Erba saranno celebrati i suoi funerali nel pomeriggio di domani, lunedì 16 dicembre, alle 14.15 nella chiesa Prepositurale.