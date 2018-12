Il paese piange la scomparsa di Renzo Frigerio, 88 anni, morto il 27 dicembre.

Lutto a Lipomo: addio a Renzo il farmacista

Ha lavorato per anni in farmacia Orsenigo, a Como. E già chi ha frequentato il negozio ne ricorda la cortesia, la gentilezza e la disponibilità con cui serviva i clienti: caratteristiche che lo rendevano molto apprezzato. E tuttora Frigerio è soprannominato “Renzo il farmacista” perché, ai tempi in cui Lipomo non aveva ancora una farmacia si recava nelle case a fare le punture in caso di necessità. Ha seduto tra i banchi del Consiglio comunale per oltre vent’anni, dal 1960 al 1975 come consigliere, dal 1964 al 1970 come assessore, entrambi con sindaco Luigi Arnaboldi, poi come assessore durante il mandato da sindaco di Massimo Veronelli. Dal 1980 fu inoltre consigliere in seno al sindaco Giorgio Anzani.

