Lutto a Olgiate Comasco.

L’addio a un noto professore

Lutto a Olgiate: ieri sera è mancato all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità Viliam De Bernardinis, professore di motoria alla scuola media “Michelangelo Buonarroti “ di Olgiate Comasco. Stava combattendo da tempo la battaglia contro un tumore e nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate. Tutta la comunità è in lutto, per aver perso un docente storico, di origini abruzzesi. Conosciutissimo e stimato, era molto impegnato a Olgiate Comasco, dove è stato candidato consigliere comunale nelle ultime Elezioni Amministrative, nella lista di centrodestra “Noi con voi per Olgiate”.

E’ stato anche allenatore

Non solo professore. De Bernardinis è stato anche allenatore di pallavolo, guidando anche la prima squadra della Pallavolo Olgiate. Tra gli incarichi svolti con entusiasmo e anche idee innovative, la direzione della colonia estiva al centro sportivo Pineta. Inoltre, dopo il terribile terremoto che ha colpito il centro Italia, si è prodigato per una raccolta solidale, consegnando poi in Abruzzo il materiale acquistato, frutto di condivisa generosità.