Una tragedia ha colpito oggi, mercoledì 2 ottobre, il mondo del calcio italiano e il territorio comasco. E’ morto infatti il preparatore atletico originario di Albavilla Sergio Mascheroni. Aveva 43 anni e aveva lavorato al Milan, al Foggia e attualmente al Crotone.

E’ morto Sergio Mascheroni: lutto al Crotone

A dare la terribile notizia è l’attuale società calcistica per la quale Mascheroni stava lavorando, il Crotone. In un comunicato pubblicato sul proprio sito annuncia: “Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica fatalità questa mattina a Cheggio”.

A prendere la parola è il presidente Gianni Vrenna: “Non riusciamo a credere a quanto accaduto non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio”.

Il comunicato quindi si chiude con queste parole: “Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale”.

Il cordoglio del Milan

Mascheroni era molto noto nel mondo del calcio e aveva lavorato al Milan. La società meneghina scrive: “Avrebbe compiuto 44 anni a gennaio colui che è sempre stato e per sempre sarà il nostro caro, dolce Sergio. Siamo tutti attoniti e sgomenti per la fatalità. Sergio Mascheroni, da preparatore atletico del Milan, ha vinto tutto quello che era possibile vincere dal 2002 al 2016. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio”.

Foto: AcMilan