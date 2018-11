Si è spento nella notte Giovanni Fazzini. Classe 1941, pilastro della comunità di Premana, Fazzini fu un politico stimato in tutto il Lecchese. Insegnante di professione fu presidente di Silea per oltre 10 anni fino al 2001. Grande il suo impegno in politica, prima come consigliere provinciale a Como e poi a Lecco dove rivestì il ruolo di presidente del Consiglio.

Il ricordo di Italo Bruseghini

“Luca (già sindaco di Premana), il figlio di Giovannino, deve essere davvero orgoglioso di avere avuto un padre così” sottolinea Italo Bruseghini, che succedette a Fazzini alla guida di Silea. “Un uomo davvero eccezionale, di rara preparazione, di fine intelligenza e umanità. Un uomo aperto al dialogo e capace di ascoltare. Siamo stati legati da una amicizia quarantennale. Dal punto di vista politico pochi possono vantare un pedigree come il suo. Riuscì a gestire la situazione negli anni ruggenti sapendo sempre dare risposte concrete al territorio . Fu il propulsore della raccolta differenziata in Provincia di Lecco e a lui si devono lo statuto di Silea e la nuova sede. Militò nella Democrazia Cristiana e fu sempre pronto ad ascoltare le opinioni di tutti. La sua scomparsa lascia un grande vuoto”.

Giovanni Fazzini, grande appassionato di cultura

Grande la sua passione per la cultura e altrettanto importante il suo impegno nel campo sociale. Fu anche direttore di produzione del film “il mattino sorge a Est”, il film realizzato dall’Associazione culturale “Il Corno” di Premana dedicato al paese e ad Antonio Bellati e contribuì in prima persona agli spettacoli della Filodrammatica Premanese in qualità di regista.

Membro storico dei Lions Valsassina

Non solo ma per anni aveva rivestito un ruolo fondamentale nel gruppo Lions Valsassina di cui fu anche presidente. Nella foto il passaggio di testimone alla guida del sodalizio tra Fazzin e e Tino Cereda.