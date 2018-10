Trovato dito sulla pista d’atletica a Pusiano.

La macabra scoperta è stata fatta ieri, venerdì 19 ottobre. Il dito di una mano, di colore bianco, è stato trovato sulla pista d’atletica a Pusiano. In zona non si segnalano infortuni e il ritrovamento per ora resta avvolto nel mistero. I Carabinieri di Erba, accorsi sul posto, hanno avviato tutte le indagini per cercare di ricostruire quanto successo.

