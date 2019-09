L’allarme lanciato dai vicini

E’ accaduto in via Monti

In una palazzina di via Vincenzo Monti, nella frazione di Crevenna a Erba, i condòmini hanno allertato in serata la Polizia locale, insospettiti da un odore sgradevole provenire da uno degli appartamenti. Gli agenti hanno così richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Erba che, una volta entrati, hanno fatto la macabra scoperta rivenendo due cadaveri in avanzato stato di decomposizione.

Madre e figlio morti da giorni

Un vero e proprio dramma familiare quello scoperto da Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione pare infatti che l’uomo, classe 1952, sia morto per un malore. L’anziana madre, classe 1928, però, allettata, non avrebbe potuto chiedere aiuto e sarebbe così morta di stenti. Ora i Carabinieri di Como e della stazione di Erba stanno procedendo a tutti gli accertamenti del caso.