Nella serata di ieri, martedì 24 settembre 2019, si è consumato un vero e proprio dramma a Erba.

Madre e figlio trovati morti in casa: ecco chi sono

All’interno di una palazzina di via Vincenzo Monti, nella frazione di Crevenna a Erba, sono stati trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, allertati dai vicini, insospetti dall’odore sgradevole che proveniva da un appartamento, sono arrivati la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Una volta aperta la porta, la macabra scoperta. Da diversi giorni erano ormai privi di vita Gianni Pasella, classe 1952, e l’anziana madre, Lidia Lo Savio. Secondo la ricostruzione delle Forze dell’ordine sembrerebbe che l’uomo sia morto per un malore. La donna, allettata, non avrebbe potuto chiedere aiuto e sarebbe così morta di stenti. I Carabinieri di Como e della stazione di Erba stanno proseguono con tutti gli accertamenti del caso.