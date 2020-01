Malore a Cantù uomo in Pronto soccorso.

Malore a Cantù in via Milano

Un uomo di 58 anni ha accusato un malore nel primo pomeriggio in via Milano. E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrerlo. Il fatto si è verificato attorno alle 14.

Il trasporto in ospedale

L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario. Quindi è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù per ulteriori accertamenti.

