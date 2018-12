Malore a Orsenigo, 63enne in ospedale: è successo stamattina, venerdì 21 dicembre, intorno alle 7.15.

L’episodio è successo lungo l’ex SS342, all’altezza del distributore di benzina. Un 63enne residente a Como, alla guida della sua automobile, avrebbe improvvisamente accusato un malore. La sua vettura si è fermata in mezzo alla carreggiata e un uomo alla guida di un camion che procedeva in quella direzione si sarebbe accorto di quanto stava succedendo. Subito sono stati allertati i soccorsi: in loco un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’auto medica. Sul posto sono giunte anche le Forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo, incosciente, sono apparse allarmanti: l’uomo è stato successivamente trasportato a sirene spiegate, in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli di Erba.