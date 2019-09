Malore a scuola a Erba questa mattina.

In corso gli esami di riparazione

La tensione era sicuramente tanta. Questa mattina in molte scuole superiori sono in corso gli esami di riparazione, per tutti gli alunni che non sono stati promossi a giugno. E proprio la tensione deve aver giocato un brutto scherzo a una ragazzina di 14 anni che, intorno alle 11.20, si è sentita male tra i banchi di scuola, al liceo Galilei di Erba. Subito sono stati allertati i soccorsi, in codice giallo: un’ambulanza del Lariosoccorso erbese è giunta sul posto e la giovanissima è stata trasportato all’ospedale in codice verde. Grandissimo lo spavento, dunque, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi.