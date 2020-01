Stroncato da un malore un 63enne. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, ad Annone di Brianza.

Stroncato da un malore, l’allarme alle 17

L’allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 17, in via Cabella Lattuada. A sentirsi male un 63enne, colpito da un arresto cardiaco. Sul posto sono immediatamente giunte un’ambulanza della Croce Verde Bosisio Parini e una auto medica ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Sul posto anche la Polizia locale.