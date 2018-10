Malore ad Anzano, 58enne in ospedale

Malore ad Anzano, in viale Ortelli: in ospedale un 58enne. E’ successo oggi, venerdì, intorno alle 16.

E’ successo poco prima delle 16 in viale Ortelli, proprio fuori dalla banca del paese. Un uomo di 58 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente avuto un malore. Immediatamente i soccorsi si sono portati ad Anzano: sul posto un mezzo della Sos di Lurago D’Erba e l’automedica per soccorrere l’uomo, le cui condizioni sono inizialmente apparse gravi. Fortunatamente, la situazione era meno grave del previsto il 58enne è infatti stato successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale Valduce di Como.