Incidente frontale tra due auto nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio ad Asso, più precisamente in località Canova.

Stando alle informazioni raccolte l’incidente è avvenuto intorno alle 16.40, in via Monti di Sera, tra due auto, una jeep e una utilitaria. La donna al volante dell’auto avrebbe accusato un malore mentre era alla guida ed è andata a impattare contro la jeep che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Asso, l’auto medica, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo e le Forze dell’ordine. A rimanere ferita, seppur fortunatamente in maniera non grave, la donna di 54 anni al volante dell’utilitaria. La donna è stata ricoverata al Pronto soccorso in codice giallo. Praticamente illeso il conducente della jeep, un 52enne.