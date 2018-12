Malore alla guida fatale per un uomo di 63 anni.

Malore alla guida: morto un comasco

La tragedia è avvenuta ieri, venerdì 21 dicembre, intorno alle 7.15. Come vi avevamo raccontato, l’uomo, Nicola Drago, di Como, si è sentito male lungo l’ex SS342, all’altezza del distributore di benzina. Era alla guida della sua automobile quando avrebbe improvvisamente accusato un malore. La sua vettura si è fermata in mezzo alla carreggiata e un uomo alla guida di un camion che procedeva in quella direzione si sarebbe accorto di quanto stava succedendo.

La corsa in ospedale

Subito sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’auto medica. Sul posto sono giunte anche le Forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo, incosciente, sono apparse subito allarmanti: è stato successivamente trasportato a sirene spiegate, in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli di Erba dove è morto.