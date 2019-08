Malore alla guida, si ribalta con l’auto. E’ successo poco prima delle 12 ad Alzate Brianza.

L’episodio in via XXV Aprile, ad Alzate Brianza, poco prima delle 12. Alla guida di una Lancia Y presa a noleggio una coppia belga: un uomo di 71 anni e una donna di 64. I due si dirigevano da Alzate verso Como, quando, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno, l’uomo alla guida dell’auto ha perso il controllo del veicolo, ed è sbandato contro un’insegna a lato della carreggiata. L’auto si è poi ribaltata. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Cri di Montorfano. Ad Alzate sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco di Erba e i Carabinieri di Lurago D’Erba che hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per la sfortunata coppia: i due non sarebbero infatti in pericolo di vita. Entrambi, oltre al forte spavento, avrebbero riportato qualche ferita. L’intervento, inizialmente in codice rosso, è poi stato segnalato in codice giallo.

L’incidente ha causato qualche lieve disagio nel traffico lungo l’arteria stradale, ripristinato in breve tempo.