Malore fatale a Cantù.

E’ accaduto in serata

Intorno alle 19.15 i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in codice rosso in corso Europa, nel parcheggio del Centro commerciale Bennet di Cantù. Un’ambulanza della Croce rossa di Cantù e un’automedica sono giunte immediatamente sul posto, insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Cantù. Purtroppo per l’uomo, classe 1973, però, non c’è stato nulla da fare. Fatale per lui un malore.