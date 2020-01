Malore in azienda a Cantù Asnago: in serie condizioni una donna di 41 anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.40 da una azienda sita in via Duzioni Sante 14 a Cantù Asnago. Da quanto è stato possibile apprendere una donna di 41 anni si è sentita male mentre era chiusa in un locale della ditta. A quel punto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per aprire la porta e permettere ai sanitari di aiutare la donna. Sul posto la Croce azzurra di Rovellasca e un’auto medica che hanno trasportato d’urgenza la donna in ospedale in codice rosso.

