Dramma questa mattina a scuola ad Albavilla. Erano da poco passate le 8.15 quando una professoressa di 41 anni, in dolce attesa, ha accusato un malore fatale.

Malore in classe per la professoressa

La donna, 41 anni, si è accasciata a terra in classe. Subito è partita la chiamata ai soccorsi e, in codice rosso, sono giunte l’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’automedica. L’insegnante, una professoressa delle medie albavillesi di via Porro, era al settimo mese di gravidanza.

La donna era al settimo mese di gravidanza

Purtroppo però l’intervento dei soccorritori non ha impedito la tragedia. La professoressa e il piccolino che aveva in grembo sono purtroppo deceduti all’arrivo in Pronto soccorso al Sant’Anna di Como. Comprensibilmente sotto shock gli alunni e l’intero istituto scolastico. La donna, sposata e con un figlio di 6 anni, abitava a Tavernerio.